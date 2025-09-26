В Рязани приняли роды у женщины с опухолью мозга в анамнезе

Женщина хотела родить третьего ребенка, но у нее обнаружили опухоль мозга. Отмечается, что врачи провели лечение, оно оказалось успешным. Женщина смогла выносить ребенка. «У данной пациентки, при совместном решении анестезиологов и нейрохирургов, была использована не наиболее частая для кесарева сечения спинномозговая, а эпидуральная анестезия. В остальном операция прошла без особенностей», — говорится в посте. На свет появилась девочка весом 3 060 граммов. Ее с матерью выписали в удовлетворительном состоянии.

В Перинатальном центре приняли роды у пациентки с опухолью головного мозга в анамнезе. Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба медучреждения в своих соцсетях.

Женщина хотела родить третьего ребенка, но у нее обнаружили опухоль мозга.

Отмечается, что врачи провели лечение, оно оказалось успешным. Женщина смогла выносить ребенка.

«У данной пациентки, при совместном решении анестезиологов и нейрохирургов, была использована не наиболее частая для кесарева сечения спинномозговая, а эпидуральная анестезия. В остальном операция прошла без особенностей», — говорится в посте.

На свет появилась девочка весом 3 060 граммов. Ее с матерью выписали в удовлетворительном состоянии.

Фото: рязанский перинатальный центр