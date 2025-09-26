В Рязани перекроют движение из-за массового забега

Отмечается, что проезд будет закрыт 4 октября с 10.00 до 14.00 по маршруту движения участников забега: МАУК «Лесопарк» — Окское шоссе — оз. Ореховое — Окское шоссе — МАУК «Лесопарк». Кроме того, от частного транспорта просят освободить Окское шоссе с 22.00 3 октября до 14.00 4 октября.