В Рязани объявили поиски 54-летнего мужчины

Местонахождение мужчины неизвестно с 10 сентября 2025 года. Приметы: рост — 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы — седые, глаза — серые. Одежда: неизвестно. Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам 112; 8 (800) 700-54-52.