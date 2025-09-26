В Рязани на капремонт Московского шоссе выделили более 600 миллионов рублей

Работы проведут на двух участках: от дома № 10к5 по Московскому шоссе до Первомайского проспекта и от пересечения Московского шоссе с улицей Коломенской до железнодорожного вокзала Рязань-2. Подрядчик должен обновить дорожное покрытие, проложить волоконно-оптические кабели в канализацию, установить бортовые камни, дорожные знаки, светофоры и нанести разметку. Кроме того, необходимо обустроить велодорожки и тротуары, установить автобусные остановки, автопавиольны, лестницы, пандусы и ограждения. После завершения капремонта дороги подрядчик выполнит работы по озеленению и высадит на территории газонную траву.

На выполнение капремонта дороги по Московскому шоссе в Рязани выделили 606 миллионов 73 тысячи 887 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Заказчиком выступило управление дорожного хозяйства и транспорта горадминистрации.

Работы необходимо завершить до 1 декабря 2026 года. Напомним, ранее стало известно, в Рязани за 120 миллионов рублей отремонтируют пять участков дорог. Подрядчики выполнят ремонт дороги по площади Мичурина, улицам Стройкова (от улицы Островского до улицы Гагарина) и Лесной. Также работы проведут на участках от ООТ «Завод ЗИЛ» до железнодорожного переезда 208 км и улицы Новоселковской.