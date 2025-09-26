Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 27
12°
Вск, 28
Пнд, 29
10°
ЦБ USD 83.61 0 27/09
ЦБ EUR 97.68 -0.47 27/09
Нал. USD 83.00 / 83.00 27/09 08:09
Нал. EUR 98.05 / 98.96 27/09 08:09
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет возможное повышение у...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
Вчера 17:57
627
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 2025 16:12
760
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
812
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 576
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани на капремонт Московского шоссе выделили более 600 миллионов рублей
Работы проведут на двух участках: от дома № 10к5 по Московскому шоссе до Первомайского проспекта и от пересечения Московского шоссе с улицей Коломенской до железнодорожного вокзала Рязань-2. Подрядчик должен обновить дорожное покрытие, проложить волоконно-оптические кабели в канализацию, установить бортовые камни, дорожные знаки, светофоры и нанести разметку. Кроме того, необходимо обустроить велодорожки и тротуары, установить автобусные остановки, автопавиольны, лестницы, пандусы и ограждения. После завершения капремонта дороги подрядчик выполнит работы по озеленению и высадит на территории газонную траву.

На выполнение капремонта дороги по Московскому шоссе в Рязани выделили 606 миллионов 73 тысячи 887 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Работы проведут на двух участках: от дома № 10к5 по Московскому шоссе до Первомайского проспекта и от пересечения Московского шоссе с улицей Коломенской до железнодорожного вокзала Рязань-2.

Подрядчик должен обновить дорожное покрытие, проложить волоконно-оптические кабели в канализацию, установить бортовые камни, дорожные знаки, светофоры и нанести разметку. Кроме того, необходимо обустроить велодорожки и тротуары, установить автобусные остановки, автопавиольны, лестницы, пандусы и ограждения.

После завершения капремонта дороги подрядчик выполнит работы по озеленению и высадит на территории газонную траву.

Заказчиком выступило управление дорожного хозяйства и транспорта горадминистрации.

Работы необходимо завершить до 1 декабря 2026 года. Напомним, ранее стало известно, в Рязани за 120 миллионов рублей отремонтируют пять участков дорог. Подрядчики выполнят ремонт дороги по площади Мичурина, улицам Стройкова (от улицы Островского до улицы Гагарина) и Лесной. Также работы проведут на участках от ООТ «Завод ЗИЛ» до железнодорожного переезда 208 км и улицы Новоселковской.