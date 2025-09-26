В Рязани цыгане ограбили туриста из Самарской области

По данным полиции, ограбление произошло, когда 41-летний самарец делал пересадку с одного поезда на другой. Мужчина зашел перекусить в кафе на Малом шоссе, где к нему подошли двое неизвестных и попросили денег. Самарец дал мужчинам 300 рублей и пошел гулять по Рязани. Возле ТЦ на Первомайском проспекте его догнали те же неизвестные и попросили еще денег. Когда самарец отказался, его повалили на тротуар и силой забрали из сумки 12 тысяч рублей.

В Рязани цыгане ограбили туриста из Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, ограбление произошло, когда 41-летний самарец делал пересадку с одного поезда на другой. Мужчина зашел перекусить в кафе на Малом шоссе, где к нему подошли двое неизвестных и попросили денег. Самарец дал мужчинам 300 рублей и пошел гулять по Рязани.

Возле ТЦ на Первомайском проспекте его догнали те же неизвестные и попросили еще денег. Когда самарец отказался, его повалили на тротуар и силой забрали из сумки 12 тысяч рублей.

Полицейские организовали наблюдение за местом ограбления и задержали подозреваемых. Ими оказались 30-летний, ранее судимый за кражи и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, житель Тамбовской области и 19-летний житель Астрахани — лица цыганской народности. Отмечается, что мужчины временно жили у родственников в Рыбном и часто приезжали в Рязань, где просили деньги у прохожих.

Возбуждено уголовное дело. Задержанных поместили в изолятор временного содержания. Проводится расследование.