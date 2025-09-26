Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 27
12°
Вск, 28
Пнд, 29
10°
ЦБ USD 83.61 0 27/09
ЦБ EUR 97.68 -0.47 27/09
Нал. USD 83.00 / 83.00 27/09 08:09
Нал. EUR 98.05 / 98.96 27/09 08:09
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет возможное повышение у...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
Вчера 17:57
627
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 2025 16:12
760
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
812
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 576
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани цыгане ограбили туриста из Самарской области
По данным полиции, ограбление произошло, когда 41-летний самарец делал пересадку с одного поезда на другой. Мужчина зашел перекусить в кафе на Малом шоссе, где к нему подошли двое неизвестных и попросили денег. Самарец дал мужчинам 300 рублей и пошел гулять по Рязани. Возле ТЦ на Первомайском проспекте его догнали те же неизвестные и попросили еще денег. Когда самарец отказался, его повалили на тротуар и силой забрали из сумки 12 тысяч рублей.

В Рязани цыгане ограбили туриста из Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, ограбление произошло, когда 41-летний самарец делал пересадку с одного поезда на другой. Мужчина зашел перекусить в кафе на Малом шоссе, где к нему подошли двое неизвестных и попросили денег. Самарец дал мужчинам 300 рублей и пошел гулять по Рязани.

Возле ТЦ на Первомайском проспекте его догнали те же неизвестные и попросили еще денег. Когда самарец отказался, его повалили на тротуар и силой забрали из сумки 12 тысяч рублей.

Полицейские организовали наблюдение за местом ограбления и задержали подозреваемых. Ими оказались 30-летний, ранее судимый за кражи и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, житель Тамбовской области и 19-летний житель Астрахани — лица цыганской народности. Отмечается, что мужчины временно жили у родственников в Рыбном и часто приезжали в Рязань, где просили деньги у прохожих.

Возбуждено уголовное дело. Задержанных поместили в изолятор временного содержания. Проводится расследование.