В России рассказали о цели введения SIM-карт для школьников

В России предложили внедрить обязательные SIM-карты для учащихся школ, которые обеспечат бесплатный доступ к проверенным образовательным ресурсам. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко. По его словам, данная инициатива направлена на упорядочивание онлайн-активности детей и не подразумевает сбор данных о действиях школьников в интернете. Регистрация будет касаться только использования образовательных платформ. Использование SIM-карты будет добровольным.

Рыбальченко отметил, что подобная практика уже успешно применялась во время дистанционного обучения в период пандемии коронавируса. Важно подчеркнуть, что использование SIM-карты будет добровольным: если у школьника нет устройства или он не собирается пользоваться образовательными программами, «симка» ему не понадобится.

Новая система позволит школьникам получить бесплатный доступ к полезным материалам и переориентировать их внимание с развлекательного контента на развивающий.