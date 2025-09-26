Рязань
В России призвали сажать алкоголиков в тюрьму на полгода
В России предложили ужесточить борьбу с алкоголизмом. Павел Болоянгов, создатель движения «Армия трезвости», предлагает ввести тюремное заключение до 6 месяцев для тех, кто трижды попадает на лечение после запоя. При этом пациент, проходящий лечение второй раз, должен будет самостоятельно оплатить все расходы на медицинские услуги и содержание. Идея направлена на снижение затрат государства и повышение ответственности людей с зависимостью. Болоянгов считает, что такая мера поможет осознать серьезность проблемы алкоголизма.

В России предложили радикальный способ борьбы с алкогольной зависимостью. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на создатель патриотического движения «Армия трезвости» Павла Болоянгова.

Он высказал идею о введении тюремного заключения для людей, систематически употребляющих алкоголь, с последующей оплатой счетов за лечение и содержание из собственного кармана.

По словам эксперта, если пациент с зависимостью дважды попадает на лечение после запоя, он должен будет самостоятельно покрыть все расходы на медицинские услуги. В случае третьего срыва, алкоголик может быть приговорен к тюремному сроку до шести месяцев. Болоянгов считает, что такая мера поможет не только сократить расходы государства на лечение зависимых, но и заставит людей осознать серьезность своей проблемы.

«Я предлагаю отправлять проштрафившихся людей, которые дважды подряд попадают на лечение из-за алкоголизма, самостоятельно отрабатывать затраченные на них средства. После второго раза человека уже не выпускаем, а сразу отправляем в места заключения на полгода», — отметил он.

По данным Росалкогольтабакконтроля, среднестатистический россиянин в год выпивает 106 бутылок пива, 11 — водки, 6 — вина и 4 — коньяка. Согласно информации Минздрава, в среднем человек потребляет более 8 литров чистого спирта в год.

Фото: Шедеврум