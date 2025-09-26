В России предложили запретить возврат товаров с маркетплейсов

В России предложили запретить возврат некоторых товаров с маркетплейсов. Об этом пишет газета « Известия » со ссылкой на инициативу Минэкономразвития.

Подобный механизм можно организовать по аналогии с авиабилетами. Это поможет снижению цен на отечественную продукцию.

Вопрос нужно решить из-за проблем, с которыми сталкиваются предприниматели, в том числе из-за злоупотреблений со стороны потребителей и конкурентов.