В России предложили запретить возврат товаров с маркетплейсов
Подобный механизм можно организовать по аналогии с авиабилетами. Это поможет снижению цен на отечественную продукцию. Вопрос нужно решить из-за проблем, с которыми сталкиваются предприниматели, в том числе из-за злоупотреблений со стороны потребителей и конкурентов.
