В России предложили запретить в клубах песни с матом и заменить их на классику

В России предложили отказаться от матерных песен в ночных клубах и заменить их классической музыкой, пишет «Абзац» со ссылкой на Андрея Коченова, председателя движения «Отцы России». Он считает, что это поможет окультурить общество и правильно воспитать молодёжь, так как несовершеннолетние посещают клубы и сталкиваются с нецензурной лексикой, что негативно влияет на их психику. Коченов также призывает к строгому контролю заведений, исключающему наркотики и матерные песни. Хотя он сомневается в реальности такой замены из-за формата клубов, считает, что классика может сократить количество заведений с матерной музыкой, поскольку изменит аудиторию.