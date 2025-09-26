Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 27
12°
Вск, 28
Пнд, 29
10°
ЦБ USD 83.61 0 27/09
ЦБ EUR 97.68 -0.47 27/09
Нал. USD 83.00 / 83.00 27/09 08:09
Нал. EUR 98.05 / 98.96 27/09 08:09
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет возможное повышение у...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
Вчера 17:57
627
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 2025 16:12
760
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
812
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 576
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В России предложили запретить в клубах песни с матом и заменить их на классику
В России предложили отказаться от матерных песен в ночных клубах и заменить их классической музыкой, пишет «Абзац» со ссылкой на Андрея Коченова, председателя движения «Отцы России». Он считает, что это поможет окультурить общество и правильно воспитать молодёжь, так как несовершеннолетние посещают клубы и сталкиваются с нецензурной лексикой, что негативно влияет на их психику. Коченов также призывает к строгому контролю заведений, исключающему наркотики и матерные песни. Хотя он сомневается в реальности такой замены из-за формата клубов, считает, что классика может сократить количество заведений с матерной музыкой, поскольку изменит аудиторию.

В России высказали мнение о необходимости отказа от матерных песен в ночных клубах и замены их классической музыкой. Об этом пишет «Абзац» со ссылкой на председателя правления всероссийского общественного движения «Отцы России» Андрея Коченова.

Он считает, что такая инициатива могла бы способствовать окультуриванию российского общества и правильному воспитанию подрастающего поколения. Коченов отметил, что ночные заведения привлекают несовершеннолетних, что вызывает серьезные проблемы в их психическом здоровье и взаимодействии с окружающими.

«Ночные клубы посещают дети, не достигшие совершеннолетия. Это приводит к тому, что они становятся свидетелями и участниками культуры нецензурной лексики, что негативно сказывается на их жизни», — подчеркнул активист. Он также указал на необходимость регулирования работы таких заведений, чтобы исключить наркотики и нецензурные песни из их репертуара.

Хотя Коченов признал, что идея замены репертуара в клубах вряд ли осуществима из-за устоявшегося формата, он считает, что это могло бы помочь сократить количество заведений, где матерная музыка стала нормой. «Если мы начнем слушать классику, клубы просто перестанут посещать», — резюмировал он.