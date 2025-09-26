В России предложили запретить в клубах песни с матом и заменить их на классику

В России высказали мнение о необходимости отказа от матерных песен в ночных клубах и замены их классической музыкой. Об этом пишет «Абзац» со ссылкой на председателя правления всероссийского общественного движения «Отцы России» Андрея Коченова.
Он считает, что такая инициатива могла бы способствовать окультуриванию российского общества и правильному воспитанию подрастающего поколения. Коченов отметил, что ночные заведения привлекают несовершеннолетних, что вызывает серьезные проблемы в их психическом здоровье и взаимодействии с окружающими.
«Ночные клубы посещают дети, не достигшие совершеннолетия. Это приводит к тому, что они становятся свидетелями и участниками культуры нецензурной лексики, что негативно сказывается на их жизни», — подчеркнул активист. Он также указал на необходимость регулирования работы таких заведений, чтобы исключить наркотики и нецензурные песни из их репертуара.
Хотя Коченов признал, что идея замены репертуара в клубах вряд ли осуществима из-за устоявшегося формата, он считает, что это могло бы помочь сократить количество заведений, где матерная музыка стала нормой. «Если мы начнем слушать классику, клубы просто перестанут посещать», — резюмировал он.