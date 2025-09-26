В России появится новый ГОСТ на пиво

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на пиво, который станет первым обновлением с 2012 года и вступит в силу с начала 2027 года. Об этом пишет URA.ru. Новый ГОСТ вводит критерии идентификации пива. Согласно новым требованиям, не менее 80% сырья для производства пива должно составлять солод, в то время как оставшиеся 20% могут включать несоложеные продукты, из которых 2% — сахарсодержащие. Председатель совета СРП Даниил Бриман отметил, что недобросовестные производители часто снижают долю солода для уменьшения себестоимости.

Стандарт также четко определяет, что пивом может называться только продукция, где этиловый спирт образуется путем брожения пивного сусла из солода и хмеля. Запрещено добавление спирта, ароматизаторов и подобных веществ.

В то же время исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП) Вячеслав Мамонтов выразил обеспокоенность по поводу нового контроля, назвав его спорным. Он подчеркнул, что переход на новый ГОСТ потребует значительного времени для замены этикеток и модернизации лабораторного оборудования.

АПП уже обратилась к регуляторам с просьбой продлить переходный период с одного года до трех лет, чтобы производители могли адаптироваться без ущерба для бизнеса.