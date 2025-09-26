В России число выявленных дропперов достигло 1,2 миллиона человек

В России число выявленных дропперов достигло 1,2 миллиона человек. Об этом 26 сентября сообщил руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля «КП».

По его словам, ЦБ занимается поиском дропперов на постоянной основе. И статистика, как сказал Шабля, далеко не всегда позволяет сделать позитивные выводы, потому что за месяц, как правило, выявляется порядка 100 тысяч человек.

Он уточнил, что санкции к таким людям пока не слишком серьезные. Поскольку регулятор обращается только к конкретным банкам.

«Сейчас выявленных дропов мы доводим только до той кредитной организации, у которой мы ее выявили, для того чтобы они усилили процедуры комплаенса к этим дропам», — объяснил Шабля.