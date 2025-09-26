В Москве рязанец скинул с лестницы мужчину, вынес его на улицу и бросил

В Москве рязанец скинул с лестницы мужчину, вынес его на улицу и бросил. Об этом 26 сентября сообщили в официальном Telegram-канале МВД России.

Инцидент произошел в баре на Ладожской улице в Москве. Рязанец столкнул с лестницы молодого человека, с которым у него ранее произошел конфликт. Потерпевший ударился головой и потерял сознание.

После злоумышленник вытащил не пришедшего в себя мужчину на улицу и бросил.

На место прибыли сотрудники ППСП и задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний житель Рязани, временно проживающий в столице.

Пострадавшего доставили в медучреждение. По заключению медиков, его здоровью причинен тяжкий вред.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ. Фигурант заключен под стражу.