В Москве рязанец скинул с лестницы мужчину, вынес его на улицу и бросил
Инцидент произошел в баре на Ладожской улице в Москве. Рязанец столкнул с лестницы молодого человека, с которым у него ранее произошел конфликт. Потерпевший ударился головой и потерял сознание. После злоумышленник вытащил не пришедшего в себя гражданина на улицу и бросил. На место прибыли сотрудники ППСП и прямо задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний житель Рязани, временно проживающий в столице. Пострадавшего доставили в медучреждение. По заключению медиков, его здоровью причинен тяжкий вред. Возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу.
В Москве рязанец скинул с лестницы мужчину, вынес его на улицу и бросил. Об этом 26 сентября сообщили в официальном Telegram-канале МВД России.
Инцидент произошел в баре на Ладожской улице в Москве. Рязанец столкнул с лестницы молодого человека, с которым у него ранее произошел конфликт. Потерпевший ударился головой и потерял сознание.
После злоумышленник вытащил не пришедшего в себя мужчину на улицу и бросил.
На место прибыли сотрудники ППСП и задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний житель Рязани, временно проживающий в столице.
Пострадавшего доставили в медучреждение. По заключению медиков, его здоровью причинен тяжкий вред.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ. Фигурант заключен под стражу.