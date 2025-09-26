В Госдуме высказались о нехватке бензина и закрытии АЗС

В России за последние два месяца количество заправок уменьшилось на 360, а в некоторых регионах ввели ограничения на объемы отпускаемого бензина. Также появились сообщения о предстоящем резком увеличении цен на топливо. Однако председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал граждан не паниковать, утверждая, что ситуация на рынке скоро стабилизируется. Он подчеркнул, что первоочередной задачей является обеспечение безопасности, работы всех органов управления и правопорядка, а также функционирования общественного транспорта.

Парламентарий напомнил, что цены на бензин растут уже давно, и власти принимают соответствующие меры. Сообщения о возможном скачке цен в регионах проверяются ФАС и Минэнерго.