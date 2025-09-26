В Госдуме уточнят наказание за неуведомление военкомата о переезде

Инициаторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым. В настоящее время штрафы предусмотрены только за несообщение о смене места жительства в период призыва. Однако новые изменения предполагают призыв в течение всего года, что требует исключения формулировки «в период проведения призыва». Согласно новому законопроекту, размер штрафов за данное правонарушение в течение всего календарного года составит от 10 до 20 тысяч рублей.

В Госдуме уточнят наказание за неуведомление военкомата о переезде. ОБ этом пишет «Газета. ру».

