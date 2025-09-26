В центре Рязани произошло ДТП
Авария случилась 26 сентября на пешеходном переходе на Театральной площади. Отмечается, что столкнулись две легковушки. На месте происшествия работали сотрудники ДПС. Официальная информация уточняется.
