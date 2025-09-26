Ушел из жизни кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян

Об этом рассказала его супруга, главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. В начале января она сообщала, что ее муж пережил клиническую смерть и находился в коме. «Сегодня ночью Тигран покинул этот мир», — написала она в своем Telegram-канале.

Ушел из жизни кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян. Об этом рассказала его супруга, главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

В начале января она сообщала, что ее муж пережил клиническую смерть и находился в коме.

«Сегодня ночью Тигран покинул этот мир», — написала она в своем Telegram-канале.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова