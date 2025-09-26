Ученые сообщили об опасном супе
Отмечается, что лапша рамен и суп с ней содержат большое количество соли. Частое употребление может привести к высокому содержанию натрия, что может увеличить риск инсульта и рака желудка.
Ученые сообщили об опасном супе. Об этом пишет «АиФ» со ссылкой на журнал Journal of Nutrition, Health and Ageing.
