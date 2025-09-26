У рязанца обнаружили почти 2 килограмма конопли

По предварительной информации, 35-летний житель села Муравлянка нарвал наркосодержащее растение на заброшенном участке, высушил и хранил для личного употребления. У него изъяли 1килограмм 864 грамма запрещенного вещества. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о незаконном приобретении, хранении, изготовлении и переработке наркотических средств (ст. 228 ч. 2). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

