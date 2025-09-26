Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 27
12°
Вск, 28
Пнд, 29
10°
ЦБ USD 83.61 0 27/09
ЦБ EUR 97.68 -0.47 27/09
Нал. USD 83.00 / 83.00 27/09 08:09
Нал. EUR 98.05 / 98.96 27/09 08:09
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет возможное повышение у...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
Вчера 17:57
627
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 2025 16:12
760
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
812
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 576
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
У рязанца обнаружили почти 2 килограмма конопли
По предварительной информации, 35-летний житель села Муравлянка нарвал наркосодержащее растение на заброшенном участке, высушил и хранил для личного употребления. У него изъяли 1килограмм 864 грамма запрещенного вещества. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о незаконном приобретении, хранении, изготовлении и переработке наркотических средств (ст. 228 ч. 2). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

У рязанца обнаружили почти 2 килограмма конопли. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на сараевскую полицию.

По предварительной информации, 35-летний житель села Муравлянка нарвал наркосодержащее растение на заброшенном участке, высушил и хранил для личного употребления.

У него изъяли 1килограмм 864 грамма запрещенного вещества.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о незаконном приобретении, хранении, изготовлении и переработке наркотических средств (ст. 228 ч. 2). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.