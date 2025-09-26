Следственный комитет прокомментировал обнаружение трупа в центре Рязани
В ведомстве сообщили, что на теле мужчины нет признаков криминальной смерти. Организована проверка. Напомним, о трагедии на площади Театральной стало известно из соцсетей.
Следственный комитет прокомментировал обнаружение трупа в центре Рязани. Об этом передает портал «МедиаРязань».
В ведомстве сообщили, что на теле мужчины нет признаков криминальной смерти. Организована проверка.
Напомним, о трагедии на площади Театральной стало известно из соцсетей.