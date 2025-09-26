С жителей Сасова начали брать плату за отопление, местные жители возмущены

«Отопление еще не дали, а в квитанцию за сентябрь плату за отопление уже заложили! Беспредел полнейший! Если учесть, что 26 должны начинать заполнять систему, получается 5 дней. За 5 дней почти 1000 рублей!!! За холодные батареи!» — подписала одна из местных жительниц.