С начала года более девяти тысяч рязанцев оштрафовали за парковку на газонах
Всего с начала года 9 437 нарушителей привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов за парковку на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках составила 9 437 000 рублей.
С начала 2025 года более девяти тысяч рязанцев оштрафовали за парковку на газонах. Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба горадминистрации.
