С начала года более девяти тысяч рязанцев оштрафовали за парковку на газонах

Всего с начала года 9 437 нарушителей привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов за парковку на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках составила 9 437 000 рублей.