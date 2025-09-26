Рязанская Госавтоинспекция предупредила о массовых рейдах

26 и 27 сентября инспекторы будут выявлять нарушителей ПДД среди мотоциклистов. Мера направлена на предотвращение аварийности. В ГАИ напомнили, что водители двухколесного транспорта должны использовать защитную амуницию, строго соблюдать скоростной режим и регистрацию транспорта, использовать при движении ближний свет фар и своевременно проводить обслуживание мотоцикла.