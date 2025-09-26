Рязанка проломила знакомой череп

Женщина около своего дома на улице Островского встретила 33-летнюю знакомую, с которой у нее имелся давний конфликт на бытовой почве. Завязавшаяся словесная ссора переросла в потасовку, в ходе которой рязанка нанесла удары соседке. Согласно результату проведенной судебно-медицинской экспертизы, пострадавшая получила закрытый перелом свода черепа. Злоумышленницу задержали сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело.

