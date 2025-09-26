Рязанцы за полгода провели операции по картам на полтриллиона рублей
На одного жителя Рязанской области приходится в среднем три банковские карты. Рязанцы совершили транзакций на сумму 497,8 млрд рублей. Более 97% всех операций были безналичными: оплата товаров и услуг, переводы другим людям, обязательные платежи в пользу государства.
Рязанцы за полгода провели операции по картам на полтриллиона рублей. Об этом сообщает региональное отделение Банка России.
