Рязанцы за полгода провели операции по картам на полтриллиона рублей

На одного жителя Рязанской области приходится в среднем три банковские карты. Рязанцы совершили транзакций на сумму 497,8 млрд рублей. Более 97% всех операций были безналичными: оплата товаров и услуг, переводы другим людям, обязательные платежи в пользу государства.