Рязанцы сообщили о возможном трупе, запертом в квартире

Рязанцы пожаловались на сильный запах из квартиры, в которой, вероятно, умер человек. Соответствующая информация появилась под постами губернатора Павла Малкова.

В опубликованных сообщениях речь идет об одной из квартир, расположенных в доме № 22 на улице Островского. По словам автора, ранее там проживал человек, но соседи предполагают, что он скончался.

«Из квартиры тянет на весь подъезд, как будто человек умер и разлагается. Вызвали участкового, он сказал, что не имеет права вскрыть. Тогда вопрос, кто имеет? Куда нам обращаться? И сколько нам ждать и дышать этим?» — отметили местные жители.

Также они уточнили, что из-за запаха жильцы не могут нормально выйти из квартир.

Госжилинспекция ответила на сообщения и посоветовала подать заявление в полицию, после чего участковый обязан провести проверку.

«Просто связываться не хотят. А нам что делать?» — заключила рязанка.

Ранее в Рязани на улице Бирюзова обнаружили труп в закрытой квартире. Дверь в жилье женщины вскрыли волонтеры и полиция.