Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 27
12°
Вск, 28
Пнд, 29
10°
ЦБ USD 83.61 0 27/09
ЦБ EUR 97.68 -0.47 27/09
Нал. USD 83.00 / 83.00 27/09 08:09
Нал. EUR 98.05 / 98.96 27/09 08:09
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет возможное повышение у...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
Вчера 17:57
627
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 2025 16:12
760
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
812
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 576
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанцы сообщили о возможном трупе, запертом в квартире
Речь идет об одной из квартир, расположенных в доме № 22 на улице Островского. По словам автора, ранее там проживал человек, но соседи предполагают, что он скончался. «Из квартиры тянет на весь подъезд, как будто человек умер и разлагается. Вызвали участкового, он сказал, что не имеет права вскрыть. Тогда вопрос, кто имеет? Куда нам обращаться? И сколько нам ждать и дышать этим?» — отметили местные жители. Также они уточнили, что из-за запаха жильцы не могут нормально выйти из квартир. Госжилинспекция посоветовала подать заявление в полицию, после чего участковый обязан провести проверку.

Рязанцы пожаловались на сильный запах из квартиры, в которой, вероятно, умер человек. Соответствующая информация появилась под постами губернатора Павла Малкова.

В опубликованных сообщениях речь идет об одной из квартир, расположенных в доме № 22 на улице Островского. По словам автора, ранее там проживал человек, но соседи предполагают, что он скончался.

«Из квартиры тянет на весь подъезд, как будто человек умер и разлагается. Вызвали участкового, он сказал, что не имеет права вскрыть. Тогда вопрос, кто имеет? Куда нам обращаться? И сколько нам ждать и дышать этим?» — отметили местные жители.

Также они уточнили, что из-за запаха жильцы не могут нормально выйти из квартир.

Госжилинспекция ответила на сообщения и посоветовала подать заявление в полицию, после чего участковый обязан провести проверку.

«Просто связываться не хотят. А нам что делать?» — заключила рязанка.

Ранее в Рязани на улице Бирюзова обнаружили труп в закрытой квартире. Дверь в жилье женщины вскрыли волонтеры и полиция.