Рязанцы рассказали, как относятся к рождению ребенка, не заключая брак

28% жителей полагают, что вступать в брак для рождения ребенка не обязательно. 33% горожан считают брак не обязательным, но желательным. 35% придерживаются мнения, что жениться или выходить замуж обязательно.