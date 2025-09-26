Рязанцы пожаловались на нашествие крыс в центре города

Грызунов заметили возле дома № 37 на Первомайском проспекте. «В двух шагах от главных улиц города жители уже более полугода страдают от настоящего крысиного нашествия. Крысы бегают стаями днём и вечером, грызут машины, пугают детей, разносят заразу», — отметил рязанец. По его словам, крысы расплодились в условиях антисанитарии и мусора, исходящих от ближайшего гипермаркета. «Жалобы поступают от жителей уже не первый месяц, но в ответ — полное бездействие. Абсолютное равнодушие к проблеме, которая напрямую угрожает здоровью, безопасности людей. Сколько ещё это будет продолжаться?» — заключил местный житель.

