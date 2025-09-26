Рязанцы не смогли покинуть квартиры из-за загорания щитков в многоэтажке

Рязань
Пожар в доме № 10к5 на улице Шереметьевской произошел в четверг, 25 сентября. Жители сообщили, что причиной происшествия стало возгорание электрических щитков одновременно в двух подъездах. Также рязанцы задались вопросом, почему в новом доме 2022 года постройки не следят за состоянием счетчиков и работой вентиляции.

«Многие оказались заблокированы в квартирах. Не было возможности выйти даже с мокрыми тряпками на лице. Что делать пожилым и мамам с маленькими детьми? А если бы возгорание перешло из подъезда в квартиры?» — заявила рязанка.

Согласно сообщениям в чате дома, жильцам приходилось прятаться от дыма на балконах и около окон.

Напомним, в тушении участвовали 15 человек личного состава и пять единиц техники. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров.