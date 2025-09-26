Рязань
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет возможное повышение у...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
Вчера 17:57
627
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 2025 16:12
760
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
812
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 576
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Рязанцам назвали самые востребованные для покупки авто с пробегом прошедшего лета
Рязанцам назвали самые востребованные для покупки авто с пробегом прошедшего лета. Об этом сообщает сервис «СберСтрахование».

Самыми востребованными моделями стали:

  • Kia Rio — 900 тыс. рублей;
  • Lada Granta — 760 тыс. рублей;
  • Hyundai Solaris — 850 тыс. рублей;
  • Lada Vesta — 990 тыс. рублей;
  • Volkswagen Polo — 850 тыс. рублей.