Рязанцам назвали самые востребованные для покупки авто с пробегом прошедшего лета. Об этом сообщает сервис «СберСтрахование».
Самыми востребованными моделями стали:
- Kia Rio — 900 тыс. рублей;
- Lada Granta — 760 тыс. рублей;
- Hyundai Solaris — 850 тыс. рублей;
- Lada Vesta — 990 тыс. рублей;
- Volkswagen Polo — 850 тыс. рублей.