Рязанца осудили за нарушение административного надзора

Установлено, что 38-летний мужчина не прибыл к выбранному им месту жительства и не встал на учет в отделе полиции. Злоумышленника признали виновным по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора). Суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев с возложением дополнительных обязанностей.

