В Госдуме сообщили, что россияне могут получить допотметку в паспорт

Все граждане России могут бесплатно получить в паспорт отметку о группе крови и резус-факторе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Юлию Дрожжину. Сделать это можно на станциях переливания крови или в своей поликлинике по месту прикрепления. Услуга предоставляется в рамках полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Для оформления потребуется также предъявить СНИЛС.

