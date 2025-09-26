Россиян предупредили об опасности звонков со сбросом. Об этом пишет RT.
По словам директора департамента расследований T. Hunter Игоря Бедерова, такие вызовы предназначены для того, чтобы заставить собеседников перезвонить и потратить деньги. Владельцы незнакомых номеров получают процент с каждого входящего.
Специалист подчеркнул, что звонки рассчитаны на любопытство и беспокойство людей. В качестве надежной защиты он рекомендовал игнорировать пропущенные вызовы с незнакомых номеров или использовать голосового помощника.
Бедеров также отметил, что мошенники могут удерживать человека на линии с помощью фоновой музыки или записи, чтобы увеличить сумму. Кроме того, такие звонки могут использоваться для проверки активности базы телефонных номеров и обхода защитных мер против телефонных мошенников.