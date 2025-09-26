Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 27
12°
Вск, 28
Пнд, 29
10°
ЦБ USD 83.61 0 27/09
ЦБ EUR 97.68 -0.47 27/09
Нал. USD 83.00 / 83.00 27/09 08:09
Нал. EUR 98.05 / 98.96 27/09 08:09
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет возможное повышение у...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
Вчера 17:57
627
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 2025 16:12
760
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
812
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 576
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Россиян предупредили об опасности звонков со сбросом
По словам директора департамента расследований T. Hunter Игоря Бедерова, такие вызовы предназначены для того, чтобы заставить собеседников перезвонить и потратить деньги. Владельцы незнакомых номеров получают процент с каждого входящего. Специалист подчеркнул, что звонки рассчитаны на любопытство и беспокойство людей. В качестве надежной защиты он рекомендовал игнорировать пропущенные вызовы с незнакомых номеров или использовать голосового помощника.

Россиян предупредили об опасности звонков со сбросом. Об этом пишет RT.

По словам директора департамента расследований T. Hunter Игоря Бедерова, такие вызовы предназначены для того, чтобы заставить собеседников перезвонить и потратить деньги. Владельцы незнакомых номеров получают процент с каждого входящего.

Специалист подчеркнул, что звонки рассчитаны на любопытство и беспокойство людей. В качестве надежной защиты он рекомендовал игнорировать пропущенные вызовы с незнакомых номеров или использовать голосового помощника.

Бедеров также отметил, что мошенники могут удерживать человека на линии с помощью фоновой музыки или записи, чтобы увеличить сумму. Кроме того, такие звонки могут использоваться для проверки активности базы телефонных номеров и обхода защитных мер против телефонных мошенников.