Российский автопроизводитель Sollers анонсировал старт продаж нового пикапа ST9

Российский автопроизводитель Sollers анонсировал старт продаж нового пикапа ST9. Об этом пишет «Auto.ru».

По данным портала, базовая цена автомобиля составит от 3,499 млн рублей, включая НДС. Это стоимость версии с 2,0-литровым бензиновым двигателем. Модификация с дизельным мотором будет стоить от 3,720 млн рублей.

Sollers ST9 базируется на китайском пикапе JAC T9 Hunter 2023 года. Производство модели, а также других моделей серии ST (ST5 и ST8), будет осуществляться на заводе УАЗ с использованием полного производственного цикла, включающего сварку и окраску кузовов.

Фото: Telegram-канал «Минпромторг России».