Путин заявил, что Россия добивается успеха во всех направлениях

Президент России Владимир Путин заявил о достигнутых успехах страны в различных сферах, включая военную, безопасность и экономику. Об этом пишет РИА Новости. На встрече с главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой он отметил, что в текущих условиях политическая стабильность и устойчивость внутриполитической ситуации имеют особое значение для России. «Люди понимают, насколько для России это всегда важно, а в сегодняшних условиях важно вдвойне, втройне», — подчеркнул Путин.

«Люди понимают, насколько для России это всегда важно, а в сегодняшних условиях важно вдвойне, втройне», — подчеркнул Путин. Он добавил, что именно на этих основах строятся успехи страны по всем направлениям.

В ходе встречи также были обсуждены итоги единого дня голосования, который пройдет в 2025 году.