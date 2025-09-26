После жалоб местных жителей на рязанских улицах провели уборку

Отмечается, что рабочие убрали остатки асфальтового покрытия после ремонтных работ на территориях у многоквартирных домов по адресам: Касимовское шоссе, дома №№ 69, корп. 1; д. 63, корп. 1; д. 65, корп. 1; д. 67, корп. 2. Также специалисты провели обрезку кустарника на территории у домов №№ 7-12 по улице Новоселов.