Полиция будет выявлять пьяных рязанцев

Инспекторы проведут комплексные мероприятия, чтобы пресечь нетрезвое вождение. Сотрудники ГАИ на участке будут проверять максимальное число автомобилистов за короткое время, а затем перемещаться на другие точки. Жителей призвали сообщать о случаях управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения по «телефону доверия» УМВД России по Рязанской области 8-4912-21-63-07 либо 02.

