Под Рязанью произошло серьезное ДТП, есть пострадавшие

Авария произошла в пятницу, 26 сентября, на повороте на село Криуша. Предварительно, столкнулись две легковушки. Очевидцы сообщили, что на место прибыла скорая помощь. Также там заметили полицейских.