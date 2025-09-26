Под Рязанью произошло серьезное ДТП, есть пострадавшие
Авария произошла в пятницу, 26 сентября, на повороте на село Криуша. Предварительно, столкнулись две легковушки. Очевидцы сообщили, что на место прибыла скорая помощь. Также там заметили полицейских.
Под Рязанью произошло серьезное ДТП, есть пострадавшие. Об этом сообщает Telegram-канал Rzn Life.
Авария произошла в пятницу, 26 сентября, на повороте на село Криуша. Предварительно, столкнулись две легковушки.
Очевидцы сообщили, что на место прибыла скорая помощь. Также там заметили полицейских.