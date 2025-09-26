Песков заявил об ухудшении позиции Украины на фронте

Песков также добавил, что с каждым днем ухудшаются и переговорные позиции Украины. Кроме того, представитель Кремля прокомментировал угрозы Владимира Зеленского в адрес России. «Он [Зеленский] сыпет угрозами направо и налево, что звучит достаточно безответственно», — отметил Песков. Напомним, Зеленский в интервью Axios пригрозил ударами по Москве, если США передадут Украине дальнобойное оружие.