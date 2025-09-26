Ночью над Россией перехватили 55 украинских БПЛА

Ночью над территорией России дежурными средствами ПВО уничтожили 55 украинских беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны. 20 БПЛА — над акваторией Азовского моря, по 14 - над Ростовской областью и Республикой Крым, 3 — над Краснодарским краем, по 1 беспилотнику — над территорией Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областями.