Мобилизованным могут изменить процесс выплат после увольнения

Приказ министра обороны РФ предлагает установить срок начисления средств в случае увольнения до сдачи дел и должности. «Осуществление ежемесячной социальной выплаты им производится по день освобождения от исполнения обязанностей по занимаемой воинской должности», — говорится в материале.

Мобилизованным могут изменить процесс выплат после увольнения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на приказ министра обороны РФ.

