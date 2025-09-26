Мобилизованным могут изменить процесс выплат после увольнения
Приказ министра обороны РФ предлагает установить срок начисления средств в случае увольнения до сдачи дел и должности. «Осуществление ежемесячной социальной выплаты им производится по день освобождения от исполнения обязанностей по занимаемой воинской должности», — говорится в материале.
Мобилизованным могут изменить процесс выплат после увольнения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на приказ министра обороны РФ.
Документ предлагает установить срок начисления средств в случае увольнения до сдачи дел и должности.
