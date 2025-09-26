Минюст расширил список иноагентов

В список иностранных агентов попала попала кинокритик Зинаида Пронченко*. Отмечается, что она принимала участие в создании материалов других иноагентов, распространяла фейки о российской власти и выступала против СВО. Также в реестр попали: литературная премия «ДАР» * — распространяла материалы других иноагентов, фейки о российской власти, выступала против СВО; медиаменеджер Демьян Кудрявцев* — распространял фейки о российской власти, выступал против СВО, участвовал в создании и распространении материалов иноагентов; журналист, бывший ведущий программы «Совершенно секретно» Андрей Калитин* — распространял фейки о российской власти, участвовал в создании и распространении материалов иноагентов; адвокат Дмитрий Захватов* — участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, распространял фейки о российской власти, выступал против СВО. Является одним из руководителей проекта, который финансирует ВСУ.