Минфин РФ может повысить ставку по семейной ипотеке до 12%

Министерство финансов России рассматривает новую модель семейной ипотеки с изменённой процентной ставкой, которая может достигать 12%, сообщает РБК. В рамках предложенной схемы ставка будет дифференцироваться в зависимости от количества детей в семье: при одном ребёнке ставка составит 12%, при двух — 6%, при трёх и более — 4%. В ведомстве подчеркнули, что такой подход позволит сделать государственную поддержку более адресной и окажет содействие в решении демографических задач.

Ранее в Минфине предложили дифференцировать ипотечные ставки по числу детей.

Также Госдума предлагала снижать ставку семейной ипотеки до 4% после третьего ребенка.