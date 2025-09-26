Лукашенко заявил, что хотел бы поговорить с Зеленским
Александр Лукашенко заявил журналисту Зарубину, что хотел бы поговорить с Зеленским. Помимо этого, лидер Беларуси призвал Зеленского успокоиться и остановиться, «иначе они потеряют всю Украину». «На всех фронтах и особенно на некоторых участках россияне практически заняли крупные населенные пункты. Дальше уже российскую армию трудно будет остановить. Руководителям трёх славянских государств надо сесть и договориться об окончании войны. Не договоримся — будет плохо всем», — отметил Лукашенко.
