Из Рязанской области выдворили очередную группу мигрантов

Из Рязанской области выдворили очередную группу мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

11 человек выслали из страны за преступления, после отбывания наказания, еще одного — депортировали за нарушение правил въезда в страну.

5 уроженцев восточноевропейского региона отправили в Смоленскую область, на пограничный пункт пропуска. Мужчин осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, наркопреступления, кражи, угрозу убийством и незаконное пересечение границы.

6 граждан стран Средней Азии и Закавказья отбыли наказание за разбойные нападения, кражи незаконный оборот сильнодействующих веществ.

Иностранцев доставили в аэропорт «Домодедово», откуда нарушители вылетели в страны гражданской принадлежности.

Вернуться в Россию они не смогут в сроки от 5 до 10 лет.