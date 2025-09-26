Движение рязанских троллейбусов №№ 3, 5 В, 10 восстановлено

В Рязани движение троллейбусов №№ 3, 5 В, 10 восстановили в обе стороны. Теперь транспорт вновь следует по своим маршрутам, пишет администрация города. Напомним, ранее в связи с разрытием крайней правой полосы на улице Соборной в сторону площади Театральной было изменено движение троллейбусов.