Делегация ООН высоко оценила работу с беженцами в Рязанской области

Делегация управления верховного комиссара ООН по делам беженцев посетила пункт временного размещения граждан в Рязани, в котором проживают эвакуированные жители Мариуполя и Харькова. Отмечается, что проверяющие высоко оценили уровень организации помощи беженцам в регионе. «Мы хотели бы поблагодарить региональные власти, министерство труда и социальной защиты и уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяну Николаевну (Москалькову — прим. ред.) за взаимодействие. Мы очень ценим наше сотрудничество с российскими властями и учреждениями за возможность посетить эти регионы», — заявила заместитель главы представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в РФ Бренда Годдарт Атли.