Дачников предупредили о штрафах за сжигание листвы и утилизацию отходов
Дачников предупредили о штрафах за сжигание листвы и утилизацию отходов. Об этом пишет «Лента. ру».
По словам профессора Финансового университета Надежды Капустиной, сжигание листвы и веток на участках запрещено и карается штрафами от 5 до 15 тысяч рублей.
Взамен рекомендуется компостирование или использование отходов в качестве удобрений.
Также проверяются самовольные постройки, за которые предусмотрены штрафы до 5 тысяч для граждан и до 1 миллиона для юрлиц, а также обязанность снести постройки за свой счет.
В осенний период возможны штрафы и за неправильную организацию септиков или сброс неочищенных стоков, особенно в регионах с плохой экологией.