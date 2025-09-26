Дачников предупредили о штрафах за сжигание листвы и утилизацию отходов

По словам профессора Финансового университета Надежды Капустиной, сжигание листвы и веток на участках запрещено и карается штрафами от 5 до 15 тысяч рублей. Взамен рекомендуется компостирование или использование отходов в качестве удобрений. Также проверяются самовольные постройки, за которые предусмотрены штрафы до 5 тысяч для граждан и до 1 миллиона для юрлиц, а также обязанность снести постройки за свой счет. В осенний период возможны штрафы и за неправильную организацию септиков или сброс неочищенных стоков, особенно в регионах с плохой экологией.

Дачников предупредили о штрафах за сжигание листвы и утилизацию отходов. Об этом пишет «Лента. ру».

По словам профессора Финансового университета Надежды Капустиной, сжигание листвы и веток на участках запрещено и карается штрафами от 5 до 15 тысяч рублей.

Взамен рекомендуется компостирование или использование отходов в качестве удобрений.

Также проверяются самовольные постройки, за которые предусмотрены штрафы до 5 тысяч для граждан и до 1 миллиона для юрлиц, а также обязанность снести постройки за свой счет.

В осенний период возможны штрафы и за неправильную организацию септиков или сброс неочищенных стоков, особенно в регионах с плохой экологией.