В Ленобласти 19 человек умерли после самогона

Суррогатный алкоголь привел к гибели 19 человек в Сланцевском районе Ленинградской области. Об этом сообщается в телеграм-канале «Baza».

Полиция задержала бутлегеров, которые продавали пол-литра опасного напитка за 100 рублей. Среди задержанных — 78-летний мужчина и 60-летняя сотрудница детского сада. В доме женщины был обнаружен грязный самогонный аппарат, в котором содержался метанол. Сын подозреваемой утверждает, что его мать не имеет отношения к массовому отравлению.

Как сообщает телеграм-канал «База», в 8 случаях причиной смерти стало отравление метанолом. Это подтвердили лабораторно.

В настоящее время медицинская помощь оказывается еще одному пострадавшему, находящемуся в крайне тяжелом состоянии.

Фото: Baza