Центробанк продлил ограничения на перевод средств за рубеж

В пятницу, 26 сентября, ЦБ РФ продлил еще на полгода, до 31 марта 2026 года, ограничения на перевод средств за рубеж. Россияне и физлица-нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 млн долларов (или эквивалент в другой иностранной валюте). Лимит на перечисления средств через системы денежных переводов сохранился в размере не более 10 тыс. долларов в месяц.

