ЦБ: банки дорабатывают функционал для внедрения «спецкнопки» против мошенников

«С 1 октября большинство банков должны реализовать эту историю. Если будут возникать какие-то проблемы, то мы уже тогда в индивидуальном порядке с банками будем решать эти проблемы», — отметил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. Как напомнили в публикации, в феврале 2025 года глава регулятора Эльвира Набиуллина говорила, что ЦБ хочет упростить подачу заявлений в банки о мошенничестве и планирует обязать их с октября внедрить в мобильные приложения «спецкнопку».

Директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров в кулуарах XXII Международного банковского форума заявил, что крупные российские банки уже дорабатывают функционал для внедрения «спецкнопки» против мошенников. Об этом 26 сентября сообщило агентство «Прайм».

"С 1 октября большинство банков должны реализовать эту историю. Если будут возникать какие-то проблемы, то мы уже тогда в индивидуальном порядке с банками будем решать эти проблемы", — отметил Уваров.

Как напомнили в публикации, в феврале 2025 года глава регулятора Эльвира Набиуллина говорила, что ЦБ хочет упростить подачу заявлений в банки о мошенничестве и планирует обязать их с октября внедрить в мобильные приложения «спецкнопку».