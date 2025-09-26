Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 27
12°
Вск, 28
Пнд, 29
10°
ЦБ USD 83.61 0 27/09
ЦБ EUR 97.68 -0.47 27/09
Нал. USD 83.00 / 83.00 27/09 08:09
Нал. EUR 98.05 / 98.96 27/09 08:09
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет возможное повышение у...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
Вчера 17:57
626
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 2025 16:12
760
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
812
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 576
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
ЦБ: банки дорабатывают функционал для внедрения «спецкнопки» против мошенников
«С 1 октября большинство банков должны реализовать эту историю. Если будут возникать какие-то проблемы, то мы уже тогда в индивидуальном порядке с банками будем решать эти проблемы», — отметил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. Как напомнили в публикации, в феврале 2025 года глава регулятора Эльвира Набиуллина говорила, что ЦБ хочет упростить подачу заявлений в банки о мошенничестве и планирует обязать их с октября внедрить в мобильные приложения «спецкнопку».

Директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров в кулуарах XXII Международного банковского форума заявил, что крупные российские банки уже дорабатывают функционал для внедрения «спецкнопки» против мошенников. Об этом 26 сентября сообщило агентство «Прайм».

"С 1 октября большинство банков должны реализовать эту историю. Если будут возникать какие-то проблемы, то мы уже тогда в индивидуальном порядке с банками будем решать эти проблемы", — отметил Уваров.

Как напомнили в публикации, в феврале 2025 года глава регулятора Эльвира Набиуллина говорила, что ЦБ хочет упростить подачу заявлений в банки о мошенничестве и планирует обязать их с октября внедрить в мобильные приложения «спецкнопку».